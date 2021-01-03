شكرا لقرائتكم خبر عن ملك قورة تنضم لمسلسل "شقة 6" من 15 حلقة مع روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة ملك قورة إلى أسرة مسلسل "شقة 6" بطولة روبى وإخراج محمود كامل وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب إحدى العمارات ويحدث أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران.

مسلسل "شقة "6، تأليف محمد دربالة وإخراج محمود كامل، وبطولة روبى، شريف سلامة، سيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، وحمزة العيلي، وتجرى الشركة المنتجة ابرام باقى التعاقدات تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.



ملك قورة

وتعمل ملك قورة حالياً على قراءة أكثر من سيناريو مسلسل جديد عرض عليها من أجل المشاركة فى بطولته للعرض فى شهر رمضان المقبل، على أن تستقر على العمل الذى ستقدمه خلال الأيام المقبلة.

وقدمت ملك قورة آخر أعمالها في رمضان الماضى خلال مسلسل "جمع سالم" مع زينة، وتأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، وشارك في البطولة دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودى، ملك قورة، ميدو عادل، محمد علاء، سامح الصريطى، محمد دسوقى، أيمن عزب، أحمد سلطان وحنان سليمان .