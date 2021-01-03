شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو نسب" يجمع الفيشاوى وحمدى الميرغنى فى مشاهد كوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان حمدى الميرغنى على المشاركة في بطولة فيلم "أبو نسب" مع الفنان أحمد الفيشاوى إخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.

وقال الميرغني في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه سعيد بالمشاركة في هذا الفيلم مع الفيشاوى، وأشار إلى أن فكرة الفيلم رائعة ومشاهده مع الفيشاوي كلها كوميدية.

من ناحية أخرى سوف يبدأ تصوير مشاهد الفيلم خلال النصف الثانى من الشهر الجارى خاصة أن الفيلم ما زال في المراحل النهائية لكتابته.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوى، قد كشف مؤخرًا عن أول بوستر لفيلم 30 مارس، المقرر عرضه قريبًا فى دور العرض السينمائى، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة البوستر الدعائى الأول للفيلم، اتبعها بتعليق: "أول بوستر لفيلم 30 مارس، قريباً بدور العرض السينمائى".

فيلم "30 مارس" تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏دينا الشربينى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم.