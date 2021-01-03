أحمد الفيشاوي ناعيا وحيد حامد: حزني عليك لا يوصف صديقي وأستاذي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى الفنان أحمد الفيشاوي، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح يوم السبت، عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشر "الفيشاوي" صورة للراحل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "حزن قلبي عليك لا يوصف، صديقي ومعلمي وأستاذي الكاتب الكبير وحيد حامد، أرجو الدعاء له".

وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدّم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، من بينها: "غريب في بيتي"، "الغول"، "معالي الوزير"، "البريء"، "طيور الظلام"، "الإرهاب والكباب"، "الراقصة والسياسي"، "آخر الرجال المحترمين"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "الهلفوت"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "دم الغزال"، "احكي يا شهرزاد"، "أحلام الفتى الطائر"، "أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء" وغيرها.