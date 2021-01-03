ثقافة “الهيبيز” تعود إلى أمريكا بعد 50 عاماً

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تجمعات الهيبيز
أعلنت مقاطعة لاغرانغ بولاية إنديانا الأميركية ، عن إلغاء قانون صدر عام 1971 يحظر التجمعات الضخمة مثل مهرجان وودستوك الموسيقي الذي أقيم عام 1969 في ولاية نيويورك ضمن ما كان يطلق عليها ثقافة “الهيبيز”.
وقال مفوض المقاطعة دينيس كراتز مبتسما، “سميته قانون مناهضة الهيبيز”.
الهيبيز هي ظاهرة اجتماعية كانت بالأصل حركة شبابية نشأت في الولايات المتحدة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ثم ما لبثت أن انتشرت في باقي الدول الغربية. وكان شعارها “الحب لا الحرب”.
وينظم القانون التجمعات الكبيرة “للهيبيز” والتي كانت تستمر لأكثر من 12 ساعة ويشارك فيها أكثر من 500 شخص، حسبما ذكرت صحيفة “نيوز صن”.
جرى إلغاء القانون مؤخرًا كجزء من محاولة لإلغاء القوانين التي لا تحظى بفائدة عملية ولكنها موجودة في الكتب منذ 100 عام، وخاصة بعض قيود حركة المرور.
استمرت أبحاث مدعي المقاطعة كورت باكمان لفلترة هذه القوانين نحو ثلاث سنوات.
وتقع المقاطعة في شمال ولاية إنديانا على الحدود مع ولاية ميشيغان.
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