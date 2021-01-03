عبارات لا تُنسى في أفلام وحيد حامد.. إبداع محفور بذاكرة المشاهد

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عبارات لا تنسى في أفلام وحيد حامد.. إبداع محفور بذاكرة المشاهد

الأحد 3 يناير 2021

استطاع السيناريست المصري وحيد حامد أن يحفر اسمه بحروف من ذهب في سجل السينما العربية لعدة أسباب جوهرية.



ويأتي في مقدمة هذه الأسباب مناقشة قضايا سياسية واجتماعية شائكة بطريقة غير مباشرة، ولغة حواره البديعة، ومهارته في اختيار الممثلين الذين يعبرون عن أعماله.

وعندما نتأمل أعمال وحيد حامد، سنكتشف أن هناك العديد من العبارات التي جرت على لسان شخصياته السينمائية، ولم تسقط من ذاكرة المشاهد، مهما مرت الأيام عليها.

ونرصد في هذا التقرير عبارات لا تنسى كتبها وحيد حامد في أهم أفلامه..

طيور الظلام

شارك في بطولة الفيلم عادل إمام، ويسرا، وجميل راتب، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور قصته حول 3 محامين أصدقاء، الأول هو فتحي نوفل ويجسده عادل إمام، يتحول بسبب الظروف لشخصية انتهازية.

الثاني هو "علي الزناتي" ويلعب دوره رياض الخولي وهو متطرف وينضم لجماعة إرهابية، والثالث محام متمرد، وجسد دوره أحمد راتب.

أهم الجمل التي كتبها وحيد حامد في الفيلم قالها فتحي نوفل وهي: "القانون زي ما بيخدم الحق بيخدم الباطل.. واحنا الباطل بتاعنا لازم يكون قانوني".

النوم في العسل

إنتاج عام 1996، وبطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز، جسد الزعيم خلال العمل شخصية رئيس مباحث يبحث عن وباء أصاب الرجال بالعجز الجنسي ويدفعهم إلى الانتحار.

وفي مشهد كوميدي يرى ساعي المكتب وهو مكسور ولا يبرز شاربه كعادته ويداعبه قائلا "حلون اضربت يا جدعان"، في إشارة إلى أن هذا الرجل طاله العجز أيضا.

اللعب مع الكبار

احتوى فيلم "اللعب مع الكبار" إنتاج عام 1991، على جمل عديدة مهمة كتبها وحيد حامد، خاصة أن الفيلم كان يناقش قضايا الفساد والسرقة في المجتمع.

وكان من أهم هذا الجمل "أنا هحلم" التي أتت في نهاية الفيلم.

الراقصة والسياسي

الفيلم من إنتاج عام 1990، والقصة من تأليف إحسان عبدالقدوس، وكتب السيناريو والحوار وحيد حامد، وشارك في بطولته نبيلة عبيد وصلاح قابيل، وفي الفيلم تردد البطلة التي جسدت شخصيتها نبيلة عبيد جملة "الكل بيرقص بس بطريقته" التي أصبح الكثيرون يرددونها بعد ذلك.

عمارة يعقوبيان

وفي فيلم عمارة يعقوبيان كتب وحيد حامد، جملة مهمة جاءت على لسان البطل الذى جسد دوره عادل إمام، وهي "إحنا في زمن المسخ".

والفيلم من إنتاج عام 2006، ومن إخراج مروان حامد، وشارك في البطولة نور الشريف، وخالد صالح ويسرا، ويكشف عن تفشي الفساد عقب فترة الانفتاح، من خلال نماذج مختلفة تقيم في عمارة واحدة.

يذكر أن وحيد حامد من مواليد 1 يوليو/ تموز 1944، وبدأ مشواره مع السينما والتلفزيون منذ أكثر من 5 عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلمًا، وحوالي 30 مسلسلًا تلفزيونيًا وإذاعيًا، ورحل عن عمر ناهز الـ77 عاما بعد صراع مع مرض القلب.