شكرا لقرائتكم خبر عن أخت السندريلا تكشف: وحيد حامد كان يعتزم كتابة فيلم عن سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جيهان عبد المنعم أخت سعاد حسنى عن أنها اتفقت مع الكاتب الكبير وحيد حامد قبل وفاته على كتابة سيناريو فيلم عن حياة السندريلا.

وقالت أخت سعاد حسنى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أكتب قصة حياة السندريلا منذ مولدها حتى وفاتها خاصة الجانب الاجتماعى من حياتها والذى لا يعرفه أحد وتحدثت مع الكاتب الكبير وحيد حامد قبل وفاته وعرضت عليه كتابة سيناريو للقصة بعد انتهائى من الكتاب لتحويلها إلى فيلم سينمائى وأبدى ترحيبه الشديد وأكد أنه يتشرف بكتابة قصة حياة السندريلا"

وتابعت أخت السندريلا: "للأسف رحل الكاتب الكبير قبل أن ينتهى من كتابة القصة وهو أمر محزن وخسارة للوطن".

وأوضحت: "كان وحيد حامد خير من يكتب هذا السيناريو وبعد وفاته أقع فى حيرة فى اختيار من يقوم بهذه المهمة الكبيرة، خاصة أن الكتاب يحوى الكثير من المفاجآت والمعلومات التى لا يعرفها أحد عن سعاد وعن شخصيتها وحياتها الخاصة"



سعاد حسنى مع أختها جيهان

وأشارت جيهان عبد المنعم إلى أنها أخت السندريلا من الأم قائلة: "إحنا 6 وسعاد اللى مربيانا لأنها عاشت مع أمى هى وشقيقتيها كوثر وصباح بعد طلاق أمى من كمال حسنى والد سعاد وكان عمر السندريلا وقتها 3 سنوات ورباها أبى حتى وصلت لسن 14 سنة"

وأوضحت: "والدى عبد المنعم حافظ كان مفتشًا فى التربية والتعليم وكان إبراهيم سعفان مدرسًا وزميلاً له فى المدرسة قبل احترافه الفن، واستعان به والدى لتعليم سعاد القراءة والكتابة، كما كان والدى صديقًا لعبد الرحمن الخميسى، وهو الذى عرف سعاد به لتقوم ببطولة فيلم حسن ونعيمة".

وقالت أخت السندريلا: "كان فرق السن بينى وبين سعاد 15 سنة، وكانت تعاملنا كأبنائها وتصطحبنا لشراء ملابس العيد وكانت ترتبط بنا بشكل كبير".

وأكدت أخت سعاد حسنى أن مسلسل السندريلا الذى عرض بالتلفزيون كان مليئا بالأخطاء، وأغفل العديد من المعلومات عن الحياة الحقيقية لسعاد حسنى لذلك قررت تكتب كتاباً تصحح فيه هذه الأخطاء وتسلط الضوء على الحياة الاجتماعية والإنسانية التى لا يعرفها أحد عن السندريلا، مؤكدة أن هذا الكتاب يختلف عن الكتاب الذى ألفته شقيقتها جنجاه وحمل عنوان: "سعاد ..أسرار الجريمة الخفية" والذى ركز على جريمة قتل السندريلا فقط.

وتابعت: "وحيد حامد قاللى لما تخلصى القصة هاتيها ده شرف ليا"

أما عن رؤيتها للفنانة التى يمكن أن تكون بطله لهذا العمل فقالت أخت السندريلا :" مش شايفة أى ممثلة يمكن أن تقوم بدور سعاد ، ومنى زكى مستبعدة تماما، خاصة بعد قيامها بدور سعاد فى المسلسل الذى يحوى أخطاء عن حياتها وأرى أنها فشلت فى تقديم شخصية السندريلا"