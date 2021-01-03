شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الشناوى يجسد شخصية رجل أعمال فى إحدى حكايات "حلوة الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان عمر الشناوى ضمن إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" بطولة الفنانة هنا الزاهد التى تحمل اسم "قولى لاحمد" ويكتبها السيناريست اياد صالح شخصية رجل أعمال والذى يُقابل هنا الزاهد وتنشأ بينهما العديد من المواقف فى إطار القصة، التى تُجسد هنا فيها دور دكتورة تعمل فى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، وفى إحدى الليالى تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، فى إطار من التشويق الذى يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

ويعد عمر الشناوى آخر المنضمين لفريق عمل المسلسل، حيث يٌشاركها فى القصص الأخرى التى تقدمها كل من محمد الشرنوبى، ومحمود عبدالمغنى، ومحمد كيلانى، وميدو عادل، كما ستشهد الحكايات ظهور العديد من ضيوف الشرف، بينما ووقع الاختيار على مؤلفى القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصرى، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

وكان قد كشف القائمين عن مسلسل «حلوة الدنيا سكر» للجمهور عن البوستر التشويقى للعمل والذى تصدرت فيه بطلته هنا الزاهد بـ9 شخصيات، وكانت أبرز شخصية فى البوستر هو ظهور هنا الزاهد بالحجاب فى شكل جذاب وغير معتاد على بطلة العمل، ليزداد حماس الجمهور بانتظار رؤيتها بالحجاب، والذى من المقرر عرضه فبراير المقبل.

«حلوة الدنيا سكر» مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض فى 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد فى جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج سينرجى وكريم أبو ذكرى، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.