"مدرسة كبيرة في السينما العربية".. لطيفة تنعي وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
نعت المطربة التونسية لطيفة، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح يوم السبت، عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.
ونشرت "لطيفة" صورة للراحل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الله يرحمك يا أستاذنا الكبير، أنت مدرسة كبيرة في السينما العربية، ستظل الأجيال تتعلم منك".
وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدّم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، من بينها: "غريب في بيتي"، "الغول"، "معالي الوزير"، "البريء"، "طيور الظلام"، "الإرهاب والكباب"، "الراقصة والسياسي"، "آخر الرجال المحترمين"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "الهلفوت"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "دم الغزال"، "احكي يا شهرزاد"، "أحلام الفتى الطائر"، "أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء" وغيرها.
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