"شكرا مهرجان القاهرة على تكريمه قبل رحيله".. نجلاء بدر تنعي وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة نجلاء بدر، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح يوم السبت، عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشرت "نجلاء" صورة للراحل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أنا أحبك فكنت لنا الأخ والأب والصديق.. أنت الذكريات والحوارات والشخصيات والألم والفرح والفكر.. شكرا مهرجان القاهرة على تكريمه قبل رحيله والسماح لنا بفرصة لرؤيته قبل الرحيل.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدّم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، من بينها: "غريب في بيتي"، "الغول"، "معالي الوزير"، "البريء"، "طيور الظلام"، "الإرهاب والكباب"، "الراقصة والسياسي"، "آخر الرجال المحترمين"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "الهلفوت"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "دم الغزال"، "احكي يا شهرزاد"، "أحلام الفتى الطائر"، "أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء" وغيرها.