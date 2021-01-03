"فقدنا قيمة فنية عظيمة".. حسن الرداد ينعي وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى الفنان حسن الرداد، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح يوم السبت، عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشر "الرداد" صورة للراحل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "البقاء والدوام لله في الأستاذ الكبير وحيد حامد، فقدنا قيمة فنية عظيمة، ساهم في تشكيل وجدان الكثير بأعماله الخالدة، رحمه الله برحمته الواسعة وادخله فسيح جناته إن شاء الله".

وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدّم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، من بينها: "غريب في بيتي"، "الغول"، "معالي الوزير"، "البريء"، "طيور الظلام"، "الإرهاب والكباب"، "الراقصة والسياسي"، "آخر الرجال المحترمين"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "الهلفوت"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "دم الغزال"، "احكي يا شهرزاد"، "أحلام الفتى الطائر"، "أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء" وغيرها.