"ستبقى ما بقيت الحياة".. نبيلة عبيد تنعي وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح يوم السبت، عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشرت "نبيلة" صورة للراحل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فقدت مصر والأمة العربية، وفقدت الثقافة المصرية أحد أبرز أعلامها في مجال الكتابة الدرامية مسرحيا وسينمائيا وتليفزيونيا وإذاعيا كبيرا، رحل الكاتب الكبير وحيد حامد الذي أثرى الوجدان العربي بعشرات الإبداعات التي ستبقى ما بقيت الحياة، رحم الله الكاتب الكبير وأسكنه فسيح جناته، خبر مؤلم وموجع لي أنا شخصيا".

وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدّم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، من بينها: "غريب في بيتي"، "الغول"، "معالي الوزير"، "البريء"، "طيور الظلام"، "الإرهاب والكباب"، "الراقصة والسياسي"، "آخر الرجال المحترمين"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "الهلفوت"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "دم الغزال"، "احكي يا شهرزاد"، "أحلام الفتى الطائر"، "أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء" وغيرها.