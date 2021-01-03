أفراح القبة أفضل عرض في المهرجان القومي للمسرح المصري

الأحد 3 يناير 2021

فاز عرض "أفراح القبة" للمخرج يوسف المنصور بجائزة أفضل عرض في الدورة الـ13 للمهرجان القومي للمسرح المصري التي اختتمت مساء السبت.



كما حصد العرض الذي أنتجه (مسرح الشباب) جوائز أفضل إخراج وأفضل دراماتورج وأفضل ممثل في دور أول للفنان عبد المنعم رياض.

وفاز عرض "الوحوش الزجاجية" من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بجائزة أفضل عرض ثان إضافة لجائزتي أفضل ديكور وأفضل إضاءة.

وفاز بجائزة أفضل تصميم أزياء محمد فتحي عن عرض "ظل الحكايات" من إنتاج (مسرح الغد)، فيما فاز هشام جبر بجائزة أفضل موسيقى عن عرض "المتفائل" من إنتاج (المسرح القومي) كما فاز ضياء شفيق بجائزة تصميم الاستعراضات عن العرض ذاته.

وذهبت جائزة التأليف مناصفة إلى إبراهيم الحسيني عن عرض "ظل الحكايات" ومحمود جمال الحديني عن عرض "سينما 30" من إنتاج وزارة الشباب والرياضة.

وفاز بجوائز أفضل مؤلف صاعد محمود محسن عن عرض "القاع" من إنتاج كلية الهندسة بجامعة المنصورة وأفضل مخرج صاعد حسام سعيد عن عرض "المأوى" من إنتاج جامعة عين شمس.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الناقد أسامة أبو طالب وعضوية الموسيقار منير الوسيمي والممثل جمال عبد الناصر ومصمم الاستعراضات عاطف عوض والممثل محمد أبو داود ومهندس الديكور صبحي السيد والكاتب وليد يوسف.

تنافس على الجوائز 29 عرضا من 10 جهات إنتاجية، وأقيمت مراسم إعلان وتسليم الجوائز بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية دون أي مراسم احتفالية بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر.