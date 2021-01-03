شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب خالد .. صور من زيارة نجم الراى الجزائرى إلى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب العالمي فنان الراي الجزائري الشاب خالد، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، متابعيه بصور وهو يستمتع بوقته فى مدينة دبى الإماراتية.

حصل المطرب العالمي فنان الراي الجزائري الشاب خالد على درع يوتيوب الذهبي، وذلك بعد تخطي عدد مشتركي قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أكثر من مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بعد وصول الدرع له، معلقا عليها باللغة الفرنسية قائلا "ِشكرا"، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه علي حسابه، مؤكدين أنه يستحق أكثر من ذلك لتاريخه الفني الكبير والمختلف في عالم الموسيقى.

الشاب خالد

وكان النجم الشاب خالد قد طرح أغنية"جميلتى بيروت"، من إخراج إيلى بربرى وألحان محمد يحيى، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت، وتعد أغنية "جميلتي بيروت"، التعاون الثالث بين محمد يحيى والشاب خالد بعد دويتو "ماس ولولى" مع ديانا حداد، وإعلان لأحد مستشفيات سرطان الأطفال.

يشار إلى أن الشاب خالد، أصدر فى مايو الماضى أغنية جديدة، اختار لها عنوان "يا دلالى"، وتزامنت مع الحجر الصحى الذى كان مفروضا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقبل سنوات قليلة، ذكرت تقارير إعلامية أن الشاب خالد حصل على الجنسية المغربية واستلم جواز سفره المغربى، بعد انتهاء حفل فنى كان قد أحياه فى مدينة الدار البيضاء.

وحقق كليب "وانت معايا" أكثر من 18 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" التى قدمها النجم تامر حسنى ويجمعه بالشاب خالد ويشارك بها أيضًا النجم المغربي عبدالفتاح الجريني والمطرب التونسي بلطى، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسنى، توزيع جلال الحمداوى وإخراج سعيد الماروق .