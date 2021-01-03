شكرا لقرائتكم خبر عن مدمنات شوبينج.. كيلى وكيندال جينر يبدآن عام 2021 بالتسوق فى كولورادو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر وقتا ممتعا مع شقيقتها كيندال فى كولورادو وسط أجواء ثلجية.

حرصت الشقيقتان على قضاء بعض الوقت فى التسوق، حيث التقطت عدسات مصورى "الباباراتزى" عدة صور لكيلى البالغة من العمر (23 عامًا) و شقيقتها ذات الـ(25 عامًا)عندما ذهبا للتسوق معا فى أحد المتاجر الكبرى برالف لورين الموجودة فى أسبن، وقد شوهد كيلى وكيندال وهما ينزلا من سيارة دفع رباعى بيضاء اللون، بينما كانت النجمتين محاطين بعدد من الحراس الشخصين .

ظهرت كيلى جينر بإطلالة فخمة وأنيقة، حيث ارتدت معطفا من الصوف والفراء لمحاربة برودة الطقس، والمعطف بإحدى درجات اللون البيج وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Saks Potts" ووصل سعره إلى 1416 جنيها إسترلينيا، وانتقت قفازاتها باللون الأسود من الجلد.

بينما اختارت كيلى أن ترتدى "بوت" باللون الأسود و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Prada " ووصل سعر الحذاء إلى 1240 جنيها إسترلينيًا.

أما السوبر موديل ونجمة تليفزيون الواقع كيندال جينر التى واحدة من أهم أيقونات الأناقة فى العالم فقد فقررت أن تكون ملابيها جامعة بين اللونين البنى والكحلى وهو ما أظهر جمالا ورقي إطلالتها.



كيندال جينر (1)



كيندال جينر (2)



كيندال جينر (3)

كيلي جينر (3)