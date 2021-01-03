"رشحني لهذا العمل ولكن الظروف حالت دون مشاركتي".. درة تنعي وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة التونسية درة زروق، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح يوم السبت، عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشرت "درة" صورة للراحل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "قبل رحيلك قلت أثناء تكريمك: أنا حبّيت أيامي.. ونحن أحببنا أيامك حتى الّلي لم نعيشها، عشناها في أفلامك ومن خلال رؤياك الفنية".

أضافت: "كان واحدا ممن ساندوا بدايتي، لن أنسى اللحظة التي اخترتني فيها لدور (ونيسة) وشرفت بالعمل معه في (الأولة في الغرام)، وكان بمثابة أب ثاني وصديق وأستاذ ومعلم كبير، ثم عندما رشحتني في (بدون ذكر أسماء)، ولكن الظروف حالت دون قيامي به للأسف".

تابعت: "كنت قبل أن أعرفه ومازلت واحدة من عشاق فنه وكلماته.. فقدنا السيناريست العربي الأبرز منذ السبعينيات إلى اليوم.. ستبقى أعماله خالدة في ذاكرة السينما المصرية والعربية".

اختتمت: "ببالغ الحزن والأسى.. وداعا الكاتب العبقري وحيد حامد، وخالص العزاء لابنه المخرج مروان حامد وأسرته الكريمة.. الله يرحمه".

وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدّم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، من بينها: "غريب في بيتي"، "الغول"، "معالي الوزير"، "البريء"، "طيور الظلام"، "الإرهاب والكباب"، "الراقصة والسياسي"، "آخر الرجال المحترمين"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "الهلفوت"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "دم الغزال"، "احكي يا شهرزاد"، "أحلام الفتى الطائر"، "أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء" وغيرها.