"مصر فقدت أهم مبدع وصاحب رأي وكلمة".. زينة تنعي وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة زينة رضا، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح السبت، عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشرت "زينة" صورة للراحل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك يا أستاذ ويحسن إليك ويعفو عنك.. مصر فقدت أهم مبدع وصاحب رأي وكلمة الأستاذ وحيد حامد، لا نملك إلا الدعاء لروحك الطيبة، كنت بحبك أوي".

وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدّم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، من بينها: "غريب في بيتي"، "الغول"، "معالي الوزير"، "البريء"، "طيور الظلام"، "الإرهاب والكباب"، "الراقصة والسياسي"، "آخر الرجال المحترمين"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "الهلفوت"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "دم الغزال"، "احكي يا شهرزاد"، "أحلام الفتى الطائر"، "أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء" وغيرها.