زينب غريب: أهلي رفضوا أمثل لحد اليوم اللي عرفت فيه إني ممكن حياتي تنتهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة زينب غريب، مساء السبت، إن أسرتها رفضت احترافها التمثيل بطرق مباشرة وغير مباشرة بعد مشاركتها في مسلسل "سجن النسا" ولمدة 4 سنوات.

ونشرت "زينب" عدة صور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "دايما بيقولوا الحرمان هو إن فيه حاجات متقدرش تجربها.. الحقيقة إن الحرمان هو إنك تجربها وترتبط بيها ويمكن تلاقي نفسك فيها، وبعدها تتاخد منك".

أضافت: "على مدار أربع سنين فاتوا من بعد تجربتي في مسلسل (سجن النسا) وأنا بعاني من رفض أهلي بطرق مباشرة وغير مباشرة إني أمثل بسبب خوفهم عليّا من مواجهة الأعراف والكود المجتمعي اللي مبيشجعش عمل المرأة في السينما.. وأحارب شوية وأتناقش شوية وأعيط شوية.. لحد اليوم اللي عرفت فيه إني ممكن حياتي تنتهي، وساعتها اخترت التمثيل، وبعدها التمثيل اختارني في مسلسل (بـ100 وش)".

تابعت: "مسلسل (بـ100 وش)" كان وش السعد عليّا، وعلى علاقتي بأهلي واللي من بعدها بقوا بيساندوني إني أكون على طبيعتي وإني أكافح ورا حلمي اللي لسه في أوله.. وساعتها عرفت إنها هتكون بداية ومسئولية للي جاي".

وحقق مسلسل "بـ 100 وش" نجاحا كبيرا في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، زينب غريب، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.