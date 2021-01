جون بيشوب يعلن إصابته بفيروس كورونا في السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 03:30 صباحاً - المشاهير أيضاً قد يغفلون عن بعض الإجراءات الإحترازية التي نصحت بها الهيئات الصحية في العالم كافة فيتسببوا بتعريض أنفسهم للإصابة،ويعترفون بذلك بعد فوات الأوان بأمل أن يأخذ الآخرون حذراً أكثر للوقاية من هذا الفيروس المتربص بهم،وكان أحدث المصابين النجم البريطاني جون بيشوب.

أعلن الممثل البريطاني الكوميدي جون بيشوب ،البالغ من العمر"54 عاماً" إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في السوشيال ميديا عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي،ومن بينها موقع "إنستقرام" ،وتم ذلك بنشره صورة لنتيجة اختبار فيروس كورونا ال "بي سي آر – PCR" الأكثر دقة الذي أجراه،وظهر في صورة نتيجة الإختبار إسمه وتاريخ ميلاده ،وأتت نتيجته إيجابية للأسف.



اكتشف إصابته بعيد الميلاد



وعلّق على الصورة بقوله:"جاء ذلك في يوم عيد الميلاد، لقد كان هذا أسوأ مرض عانيت منه على الإطلاق، صداع لا يصدق، وجع في الجسم والعضلات، لا شهية، غثيان، دوار، تعب مزمن لا يصدق،أنا وزوجتي من غير المدخنين ".



حافظوا على سلامتكم



وأضاف بيشوب:"أعلم أن الإحصائيات تشير إلى أن معدل النجاة هو بنسبة 99.9٪ ، لكن هذا لا يعني أنني أتمنى هذه التجربة لأي شخص، حافظوا على سلامتكم".



معجبوه يدعمونه بكلمات رقيقة



وتلقى جون بيشوب عشرات الرسائل الإلكترونية الرقيقة الغنية بالحب والأمل،والمشجعة له على مقاومة الفيروس ،ودعوه إلى هزمه بقوة الإرادة،وتمنوا له الشفاء العاجل،وطلبوا منه مواجهة الفيروس بقوة وهو واقفاً على قدميه.



سيعود لعمله



وشكر جون بيشوب جمهوره على مساندته له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً: " شكراً لكم على جميع رسائل الدعم بعدما ثبتت إصابتي بفيروس كورونا مؤخراً ،لقد تأثرت بكمية الرسائل الخاصة والعامة،وازداد قوة كل يوم ،وسأعود للعمل في يناير،حافظوا على سلامتكم وسنة جديدة سعيدة عليكم ".

ويفترض بجون بيشوب الإنضمام لعمل فني باسم : "Doctor Who"

بشخصية تدعى دان،التي كتبت لأجله بعد أن بدأت المفاوضات معه للإنضمام للعمل قبل إنتشار وباء كورونا في بريطانيا والعالم.



