شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى عن إشادة هانى شاكر بغنائه "نسيانك صعب أكيد": دى وش الخير عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من المحبة تربط ما بين النجمين تامر حسنى وهانى شاكر مثلما ظهر مؤخراً حينما ختم حفل المتحدة للخدمات الإعلامية، الذى أقامته احتفالا بليلة رأس السنة، بأغنية "نسيانك صعب أكيد" للنجم هانى شاكر، واختتم بتلك الأغنية الحفل الضخم، الأمر الذى أثار إعجاب هانى شاكر، حيث كتب فى رسالة إلى تامر بأن الأغنية أعجبته للغاية بصوته، قائلاً: "أحسنت جداً واحساسك أروع يا حبيبى أثناء غنائك للأغنية".



تامر حسنى على موقع انستجرام

تامر حسنى بدوره حرص على التعبير عن سعادته بكلام هانى شاكر وتطرق إلى كواليس اختياره تلك الأغنية، وسبب أهميتها عنده، حيث نشر جزءا من حوار له على قناة الحياة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "أستاذ هانى شاكر اتعلمت منك كتير ولسه بتعلم، مبسوط من قلبى ان أدائى عجبك، واللى ما يعرفش قصتى مع الأغنية دى، زمان مكانش أى حد ينفع يغنى غير لما صوته يجاز من أكبر لجنة استماع فى مصر، من خلال أغنية يختارها المطرب، وسيحدد مصيره بعدها يصلح أم لا، واخترت أنا أغنية نسيانك صعب.. من حبى فيها وحبى فى أستاذ هانى والحمد لله أجازتنى اللجنة من أول ٤ جُمل فى الأغنية... ومن يومها بعتبرها وش خير عليا".



تامر حسنى ينشر كلام هانى شاكر عنه

وعلى هامش حفل ليلة رأس السنة قال تامر حسنى إنه سعيد للغاية باختياره لتقديم الحفل الذى يختتم به عام 2020، وإنها كانت سنة صعبة للغاية، ولكنه يسعى دائما لإسعاد الجمهور، مشيرا إلى أنه ممتن للغاية باختياره نجم عام 2020، لافتا إلى أنه سيستمر بنفس النشاط الفنى الذى ختم به العام وألبومه الجديد الذى حقق نجاحات كبيرة وتصدر التريندات ومواقع السوشيال ميديا.

وقدمت حفل تامر حسنى المذيعة نهى درويش، حيث أكدت نهى فى مقدمتها حرص الشركة المتحدة على إمتاع الجماهير المصرية والعربية بحفل رأس السنة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ تامر مرسى، قد قررت الاحتفال بليلة رأس السنة، بتقديم حفل يحييه كل من المطرب تامر حسنى والنجمة نانسى عجرم لإمتاع الجماهير المصرية والعربية فى المنازل ويُعرض على قنوات أون والحياة.