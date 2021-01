شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يستقبل عام 2021 بتحوله لـ"ملاكم" فى كليب "Anyone".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النجم العالمى جاستين بيبر عام 2021 بطريقة مميزة جعلت عشاقه ومحبيه أكثر حماس من أى وقت مضى، حيث أطلق كليبه الجديد والذى عرضه المغنى لأول مرة خلال حفل ليلة رأس السنة برعاية T-Mobile.

أطلق بيبر البالغ من العمر (26 عاما) كليبه الجديد الذى يحمل عنوان "Anyone" و ذلك على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ليحقق حتى الآن 8 ملايين مشاهدة، وتحول بيبر فى الكليب لـ"ملاكم" وهو ما خطف انظار الكثيرين كون النجم الشهير يٌعرف دائمًا أنه أيقونة للرومانسية وظهوره كـ"ملاكم" مفاجأة للكثيرين، وكليب "Anyone" الذى قام كولين تيلى بإخراجه ظهرت به الممثلة الشهيرة زوى داتش .

كلمات الأغنية:

[Verse 1]

Dance with me under the diamonds

See me like breath in the cold

Sleep here in the silence

Come kiss me, silver and gold

[Pre-Chorus]

You say that I won't lose you

But you can't predict the future

So just hold on like you will never let go

Yeah, if you ever move on without me

I need to make sure you know

[Chorus]

That you are the only one I'll ever love

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

Yeah, you, if it's not you, it's not anyone

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

Lookin' back on my life, you're the only good I've ever done

(Ever done)

Yeah, you, if it's not you, it's not anyone

(Anyone) Not anyone

[Verse 2]

Forever's not enough time to (Oh)

Love you the way that I want (Love you the way that I want)

'Cause every morning I'll find you (Oh)

I fear the day that I don't



j1



j2



j3



j4



j5