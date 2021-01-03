شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار ومحمد إمام وتامر حبيب ينعون وحيد حامد بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجوم التعبير عن حالة الحزن، بعد فقد الكاتب الكبير وحيد حامد خلال ساعات مبكرة من فجر أمس السبت، بعدما خلّف صدمة كبيرة فى قلوب محبيه ممن تعلقوا بأعماله طوال سنوات، حيث حرص أكثر من فنان أيضا على المشاركة فى نعى الكاتب الراحل مؤخرا، مثلما حصل مع الفنان محمد إمام والفنان إياد نصار، بالإضافة إلى المؤلف تامر حبيب.

فقد نشر الفنان محمد إمام صورة لبوسترات أعمال الكاتب الراحل، وكتب: "لو هختار أعمل فيلم، من أفلام زمان.. كنت هختار أى فيلم كتبه وحيد حامد.. وداعاً أستاذ وحيد".



محمد امام على انستجرام

فى حين كتب الفنان إياد نصار عبر "إنستجرام": "صاحب الفضل الأكبر.. كل كلمات لا تكفى.. سأدعي لك في كل صلاة.. في جنات الخلد إن شاء الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا وحيد حامد".



اياد نصار

أما المؤلف والسيناريست تامر حبيب فكتب: "مفيش كلام يتقال فى فراقك.. هاتوحشنى قوى".

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية، وحاز عنها على عدة جوائز، وآخرها فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42.