شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان آسر ياسين يواسى زوجته كنزي عبد الله فى عزاء والدتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا توثق لحظة تشييع جنازة حماة النجم آسر ياسين، السبت، التى توفيت مساء الجمعة، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وأظهرت الصور الفنان آسر ياسين وهو يواسى زوجته كنزي عبد الله، وذلك بعدما اقتصرت الجنازة والعزاء مقابر العائلة، نظرًا لتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



آسر ياسين في عزاء حماته

وأعلن الفنان آسر ياسين، وفاة والدة زوجته السيدة سها إبراهيم الوكيل، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الرسمى على إنستجرام معلقا: "توفت إلى رحمة الله تعالى حماتى الغالية والعزيزة مدام سها إبراهيم الوكيل بعد وعكة صحية شديدة.. برجاء قراءة الفاتحة على روحها الطاهرة".



آسر ياسين وزوجته في العزاء

وفى وقت سابق، أصيب الفنان آسر ياسين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قال فى لقاء تليفزيونى: "حسيت بالخطر لما مراتى سافرت لأمريكا وما حدش كان عارف العالم هيمشى إزاى".

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج يحدث فى مصر مع الإعلامى شريف عامر: ما كانش فى قلق عليا لما جالى كورونا وقعدت لوحدى فى الجونة، وهو كان برد بالنسبالى وكنت باكل فصين توم كل يوم، وقلت هخلى الكورونا تندم إنها دخلت جوايا، أنا ماشى مع ربنا وتراب الماس قعدت سنتين علشان أعمله ومرة قلنا تعالوا نصطاد ونشوف رزقنا فى رأس السنة.



الفنان آسر ياسين يواسي زوجته كنزي عبدالله في عزاء والدتها