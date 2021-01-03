شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى: الغناء أحب إلى قلبى من التمثيل وأصور فيلما مع السبكى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى، إنه فى العام الجديد سوف يصور فيلما جديدا مع المنتج أحمد السبكى، وسيتم تقديم عدد من الأغانى الجديدة.

وأضاف الليثى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: الغناء عشق وموهبتى، وأحب إلى قلبى من التمثيل والغناء هو الأساس بالنسبة لى، وأنا بمثل بطبيعتى، علشان لا أكون مصطنعا، وممكن أقول المشهد من أول مرة بدون أخطاء.

وتابع الليثى: الأغانى التى قمت بتقديمها فى الأفلام كانت من ألبوماتى، وكان لغرض الإضافة إلى الأفلام، وأيضا الترويج إلى الأغانى.

وأكد الليثى أنه صور كليب جديد مع عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة اسمه "حملونى" من فيلم "صابر وراضى" للفنان أحمد آدم.

وقال الليثى، إن الأغنية الشعبية هى التى تحقق الانتشار، وإحنا حريصين جدا على الكلمات علشان بتدخل كل بيت.

ووجه نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى رسائل قصيرة لنجوم الغناء الشعبى خلال الجزء الثانى من لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة.

وقال محمود الليثى، إن حمو بيكا محبوب من الناس وربنا يديم عليه حب الناس، وعبد الباسط حمودة وحش الأغنية الشعبية، وعمر كمال ابنى، وأنا توقعت له النجاح، وسعد الصغير الأغنية الشعبية دى ملعبه، ودايما بيفرح الناس وصانع البهجة.