شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: أبو حفيظة وش الخير على ورفضت "عفاريت عدلى علام" بسبب "ريح المدام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أكرم حسنى، أحب شخصية أبو حفيظة جدا، فهى وش الخير على، والمنتجون هم من حبسونى فى الكاركترات، وعن رفضه المشاركة فى مسلسل عفاريت عدلى علام قال: حلم أى ممثل أن يقف أمام الزعيم عادل إمام، ولكن فى وقت ما عُرض على المسلسل كان هناك تحضير لمسلسل ريح المدام، ورأيت أن تركيبته هى أقرب لى، وشعرت أنه سيقدمنى بشكل أفضل، وحينها قلت لرامى إمام، إنى تحت أمر عادل إمام، ولكننى أشعر بأن ريح المدام أفضل لى.

وأضاف الفنان أكرم حسنى، أثناء استضافته ببرنامج السيرة الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC، من أفضل الأيام بالنسبة لى عندما قدمنى الفنان عمرو دياب على مسرح الرياض، فأنا أحبه جدا، فهو لديه القدرة على الاستمرارية والنجاح والتفرد دائما.

وأكد حسنى أن حظه فى السفر قليل، فلا توجد سفرية له جرت طبيعية، وقال أتذكر فى إحدى المرات سافرت للبرازيل، وبمجرد وصولنا علمت أنها غُلبت فى الكرة ٧/٠ وكان يوما حزينا عليها، وعاملنا الناس هناك أسوأ معاملة، وعند عودتنا تأخرنا على الطائرة، ولم نجد صديقنا معتز بهنسى الماكيير، مما جعلنا ننده عليه فى الميكروفون.

وتابع الفنان أكرم حسنى، هناك بعض الشخصيات التى أثرت فى حياتى مثل الإعلامى الكبير عمرو أديب فهو كان مؤمنا بى جدا، وكذلك المخرج محمد كونيا كان صاحب فضل على، والمخرج رامى رزق الله مخرج أسعد الله مساءكم، الذى أقنعنى أن أظهر بشخصيتى فى البرنامج حتى يتعرف على الجمهور وأخيرا صديق عمرى ومدير أعمالى.

من ناحية أخرى، يشارك النجم أكرم حسنى فى فيلم "العميل صفر"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسنى بطل الفيلم شخصية عميل، يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية‪.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحًا كبيراً‪.

ويعود بذلك المخرج محمد سامى للسينما مجددًا بعد غياب دام لـ3 سنوات، بفيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسنى، وذلك بعد غياب منذ أن قدم آخر أفلامه "تصبح على خير"، مع النجم تامر حسنى، وشارك فى بطولته كل من: مى عمر، نور اللبنانية، درة، محمود البزاوى، وخاض من خلاله تجربة التأليف السينمائية.