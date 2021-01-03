شكرا لقرائتكم خبر عن الليثى: قشطة بالزبادى كسرت الدنيا وعملتها علشان أحرك السوق شوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن أغنية "يا قشطة بالزبادى" مع الراقصة لورديانا كسرت الدنيا، وحققت مشاهدات عالية جدا على اليوتيوب، وأنا قمت بتقديمها فى هذا التوقيت علشان أحرك السوق شوية.

وعلى جانب آخر قال نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى، إن الموال هو عمود الأغنية الشعبية، مضيفا أن الموال الشعبى بيحكى حكاية، وبيناقش قضية، وبيقول حكمة، وبيعبرعن اللى جوانا.

ووجه نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى رسائل قصيرة لنجوم الغناء الشعبى خلال الجزء الثانى من لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة.

وقال محمود الليثى، إن حمو بيكا محبوب من الناس وربنا يديم عليه حب الناس، وعبد الباسط حمودة وحش الأغنية الشعبية، وعمر كمال ابنى، وأنا توقعت له النجاح، وسعد الصغير الأغنية الشعبية دى ملعبه، ودايما بيفرح الناس وصانع البهجة.