شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: أنا أب "أوبن مايند" مع ابنتى فتربيتنا لا تصلح لهذا العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أكرم حسنى، أثناء استضافته فى برنامج السيرة الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC، فى المنزل كل منا له مسئوليته فزوجتى لميس مسئولة عن الأولاد بكل احتياجاتهم وأنا مسئول عن الشغل لأستطيع أن أقدم لهم مستوى معيشى جيد، بالإضافة لعملى شىء أحبه، وأضاف، لم أبكِ مرة أمام زوجتى فأنا من عادتى لا أبكى أمام أحد .

وأضاف الفنان أكرم حسنى، عندما حملت زوجتى فى المرة الأولى فى بنتى "ربا" فرحت جدا لأن كان حلمى أن أتزوج وأنجب أطفال وأستقر ودخلت معها غرفة العمليات أثناء الولادة وقمت بتصوير الحدث، وفى المرة الثانية فعلت ذلك أيضا وكنت دائما أدعى الله أن أنجب ولد وبنت ولم يخذلنى الله، وبعد الأولاد أصبحت مسئول أكثر وبيتوتى.

وتابع الفنان أكرم حسنى، أنا أب أوبن مايند مع إبنتى "ربا" فالطريقة التى تربينا بها لا تصلح مع هذا العصر والأفضل أن أكون صديق لهم، وقد أخذت قرار أنا ووالدتهم ألا أقرر مستقبلهم فقد عانيت من ذلك لذلك فقد أعطيتهم المساحة ليختاروا كل شيء، ورسالتى لزوجتى لميس أننى سأظل أحبها لأخر عمرى ودائما أعلم أولادى ألا يكذبوا وألا يتحدثون عن الغير ولا يحكموا على أحد وأن يعطوا مساحة للاختلاف .

من ناحية أخرى، يشارك النجم أكرم حسنى فى فيلم "العميل صفر"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسنى بطل الفيلم شخصية عميل، يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية‪.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحاً كبيراً‪.

ويعود بذلك المخرج محمد سامى للسينما مجدداً بعد غياب دام لـ 3 سنوات، بفيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسنى، وذلك بعد غياب منذ أن قدم آخر أفلامه "تصبح على خير"، مع النجم تامر حسنى، وشارك فى بطولته مى عمر، نور اللبنانية، درة، محمود البزاوى، وخاض من خلاله تجربة التأليف السينمائية.