شكرا لقرائتكم خبر عن كايلى جينر تتعرض لموقف محرج وتسقط أثناء رحلة تزلج مع شقيقتها كيندال..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت المليارديرة الشهيرة كايلى جينر إلى موقف محرج مؤخراً حينما كانت تحتفل بالعام الجديد مع شقيقتها كيندال أثناء رحلة تزلج على الجبال، حيث ظهرت خلال صور نشرها موقع الديلى ميل أثناء وقوعها، وذلك بعدما لم تتمكن من الاستمرار فى توازنها، وأضاف التقرير أن المليارديرة التي تمتلك كل شىء، لم تتمكن من التزلج بامتياز مثل شقيقتها كيندال، وذلك خلال رحلة فى جبال مدينة "اسبن" فى منطقة كولورادو داخل الولايات المتحدة الأمريكية.



كايلى جينر تقع

ويأتى ذلك بعدما خضعت عارضة الأزياء العالمية كايلي جينر إلى جلسة تصويرية جديدة بصحبة شقيقتها كيندال احتفالا بالعام الميلادي الجديد 2021، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها على إنستجرام صورًا جديدة خلال استقبالها العام الجديد وسط الثلوج.

واحتفلت كايلي وكيندال جينر برأس السنة الميلادية في أجواء الطقس البارد في كولورادو، حيث استمتعت الشقيقتان باحتفالات الكريسماس وسط الثلوج، وعلقت كايلي جينر على الصور التي نشرتها عبر انستجرام قائلة :"ليلة رأس السنة".



كايلى وقعت بينما كيندال انت واقفة

وودعت عارضتا الأزياء كايلي وكيندال جينر عام 2020 برحلة تزلج في كولورادو مع والدتهما كريس، حيث شاركت كايلي جينر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام في وقت سابق، صورا وفيديو توثق لحظات توديعهما للعام 2020 بالتزلج على الجليد.

وتبدأ كايلي وكيندال جينر العام الميلادي الجديد 2021 بالتواجد في كولورادو وبالتحديد في مدينة آسبن واحدة من أفضل وجهات التزلج في العالم، بصحبة والدتهما كريس.

وفى الشهر الماضى، استمتعت الأختان بملاذ الشتاء في بحيرة تاهو مع بقية شقيقاتها في عائلة كارداشيان، لكن أصغر شقيقي جينر انطلقوا الآن في مغامرة ثلجية خاصة بهم للعام الجديد.

ونشرت عارضة الأزياء العالمية كايلي جينر عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، فيديو وصورا توثق رحلتهما في كولورادو، حيث لاقت تفاعلا كبيرا بين معجبيهما.