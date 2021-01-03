"وداعا الأستاذ الكبير".. أحمد مكي ينعي وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان أحمد مكي، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح السبت عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

نشر "مكي" صورة لوحيد حامد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا الأستاذ الكبير وحيد حامد، الله يرحمه ويحسن إليه".

وشُيّعت جنازة الكاتب وحيد حامد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، يوم السبت، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدّم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، من بينها: "غريب في بيتي"، "الغول"، "معالي الوزير"، "البريء"، "طيور الظلام"، "الإرهاب والكباب"، "الراقصة والسياسي"، "آخر الرجال المحترمين"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "الهلفوت"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "دم الغزال"، "احكي يا شهرزاد"، "أحلام الفتى الطائر"، "أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء" وغيرها.