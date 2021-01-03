"أحد أقطاب الفن المصري والعربي".. أروى جودة تنعي وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة أروى جودة، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشرت "أروى" صورة للراحل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت مصر اليوم قطب من أقطاب فنها وفن الوطن العربي.. الكاتب والمؤلف اللي دائما كان سابق زمنه بثقافته وبجرأته ولباقته وأسلوبه السهل الممتنع.. يا رب أنزل الصبر والسلوان على مروان حامد وعائلته وزويه ومحبيه على فراقه.. اللهم أدخله فسيح جناته وأغفر له ذنوبه.. نسألكم الدعاء والفاتحة".

وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدّم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، من بينها: "غريب في بيتي"، "الغول"، "معالي الوزير"، "البريء"، "طيور الظلام"، "الإرهاب والكباب"، "الراقصة والسياسي"، "آخر الرجال المحترمين"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "الهلفوت"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "دم الغزال"، "احكي يا شهرزاد"، "أحلام الفتى الطائر"، "أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء" وغيرها.