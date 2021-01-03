روبي ناعية وحيد حامد: فقدت أبويا وحبيبي.. هتوحشني قوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة روبي، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح السبت عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشرت "روبي" صورة الراحل وحيد حامد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، واستعانت بقوله تعالى: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وقالت روبي: "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره.. فقدت أبويا وحبيبي الراجل اللي ليه فضل كبير عليّا وعلى ناس كتير قوي، الراجل ده عمره ما اتأخر على حد وكان سند لكل الناس، الله يرحمك يا أستاذ وحيد، هتوحشني قوي".

وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدّم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، من بينها: "غريب في بيتي"، "الغول"، "معالي الوزير"، "البريء"، "طيور الظلام"، "الإرهاب والكباب"، "الراقصة والسياسي"، "آخر الرجال المحترمين"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "الهلفوت"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "دم الغزال"، "احكي يا شهرزاد"، "أحلام الفتى الطائر"، "أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء" وغيرها.