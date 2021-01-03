محمد رمضان يعلن عودة تصوير مسلسل "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان محمد رمضان، مساء السبت، عن عودته لتصوير مسلسل "موسى" المقرر عرضه في رمضان 2021.

ونشر رمضان، صورة له عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلا: "العودة لمسلسل موسى".

وكان محمد رمضان أعلن في وقت سابق عن توقف مسلسل "موسى" على خلفية تحويله للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن حفظ التحقيقات مع محمد رمضان والاكتفاء بفترة الإيقاف على خلفية انتشار صور له مع إسرائيليين أثناء تواجده في إحدى الحفلات بدبي.

كما قرر مجلس نقابة الصحفيين، إلغاء قراره السابق بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته بسبب لقائه بشخصيات تنتمي إلى الدولة العبرية.

وأعلنت نقابة الصحفيين أن إلغاء قرارها السابق يأتي بعد صدور قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، صاحبة الاختصاص والولاية الدستورية والقانونية في الحكم على الواقعة ومساءلة أعضائها، بحفظ التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع والاكتفاء بفترة الإيقاف.

