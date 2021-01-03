قائمة جوائز الدورة 13 من المهرجان القومي للمسرح.. "أفراح القبة" الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

سلمت وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ13، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، بحضور الفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح.

كما حضر حفل الختام الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والنقاد والفنانين، وقدمت حفل الختام وأعلنت الجوائز الفنانة لقاء سويدان.

وجاءت الجوائز كالتالي:

- جائزة أفضل عرض مسرحي (مركز أول) جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير وفاز بها العرض المسرحي "أفراح القبة" من البيت الفني للمسرح.

- جائزة أفضل عرض مسرحي (مركز ثان) جائزة عينية عبارة عن درع المهرجان وشهادة تقدير وفاز بها عرض "الوحوش الزجاحية" من المعهد العالي للفنون المسرحية.

- جائزة أفضل مؤلف مسرحي، وهي جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع درع، فاز بها مناصفة كل من: إبراهيم الحسيني عن عرض "ظل الحكايات"، ومحمود جمال الحديني عن عرض "سينما 30".

- وفاز بجائزة أفضل مؤلف صاعد، وهي جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، محمود محسن عن عرض "القاع" إنتاج كلية الهندسة جامعة المنصورة.

- وجائزة أفضل إخراج مسرحي، وهي جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، فاز بها يوسف المنصور عن عرض "أفراح القبة" إنتاج البيت الفني للمسرح.

- جائزة أفضل مخرج صاعد، وهي جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، المخرج حسام سعيد عن عرض "المأوى" إنتاج جامعة عين شمس.

- أما جائزة أفضل (دور أول) رجال، وهي جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، وفاز بها الفنان عبد المنعم رياض عن دوره في مسرحية "أفراح القبة".

- جائزة أفضل (دور ثان) رجال، وهي جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير، وفاز بها مناصفة كل من: جورج أشرف عن "أفراح القبة"، ومحمد هاني عن عرض "الأسانسير".

- أما جائزة أفضل ممثل صاعد، وهي جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، وفاز بها مناصفة كل من: محمود شرف عن عرض "هلفجوت"، وفادي رأفت عن عرض "ملهاة الحجاج".

- جائزة أفضل (دور أول) نساء، وهي جائزة مالية قدرها ثلاثون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، فازت بها عايدة فهمي عن عرض "حريم النار".

- جائزة أفضل (دور ثان) نساء، وهي جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع درع المهرجان وشهادة تقدير، وفازت بها روان أحمد عن عرض "المأوى".

- جائزة أفضل ممثلة صاعدة، وهي جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، وفاز بها مناصفة كل من: ياسمين وافي عن عرض "أفراح القبة"، وريم المصري عن عرض "الوحوش الزجاحية".

- أما جائزة أفضل تصميم ديكور، وهي جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، فاز بها مروان السيد عن عرض "الوحوش الزجاجية".

- جائزة أفضل تصميم أزياء، وهي جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، فاز بها محمد فتحي عن عرض "ظل الحكايات".

- جائزة أفضل تصميم إضاءة، وهي جائزة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، وفاز بها عبدالله صابر عن عرض "الوحوش الزجاجية".

- جائزة أفضل موسيقى مسرحية، وهي جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، منحت لهشام جبر عن عرض "المتفائل" إنتاج البيت الفني للمسرح.

- جائزة أفضل تصميم استعراضات، وهي جائزة مالية قدرها عشرون ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، فاز بها ضياء شفيق عن مسرحية "المتفائل".

- جائزة أفضل دراماتورج، وهي جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، فاز بها يوسف المنصور عن عرض "أفراح القبة".

- جائزة أفضل دعاية مسرحية، وهي جائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مع الدرع وشهادة تقدير، حجبتها اللجنة لعدم اكتمال التقديم إليها.

- أما جائزة الإشعار، وقيمتها 10 آلاف جنيها مع الدرع وشهادة التقدير، فاز بها طارق علي عن مسرحية "المتفائل".

- كما منحت اللجنة جوائز خاصة لبعض الاجتهادات المتميزة والتي لم تحصل على جوائز، وفاز بها أسرة مسرحية "ملهاة الحجاج"، والفنانة سهر الصايغ عن دورها في مسرحية "المتفائل"، وأسرة مسرحية "الوردة والتاج" المعهد العالي للفنون المسرحية.

*جوائز المقال النقدي والبحث النظري، وتنقسم إلى:

- جائزة المقال النقدي التطبيقي على العروض المسرحية المعروف باسم الدكتور حسن عطية وفاز بها الناقد أحمد خميس صادق وقيمتها 5 آلاف جنيها.

- أما جائزة البحث النظري، وقيمتها 10 آلاف جنيها مع الدرع وشهادة التقدير، والمعروفة باسم الدكتور فوزي فهمي، فاز بها الناقد إبراهيم الحسيني.