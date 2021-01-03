إطلالة ياسمين صبري وريم مصطفى تهنئ جمهورها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل أنيق.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

مروى

نشرت المطربة اللبنانية مروى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية ملابس من اللون الأسود.

قمر

نشرت المطربة قمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وقدّمت التهنئة لجمهورها بمناسبة حلول العام الجديد 2021.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة من داخل منزلها.

شذى

نشرت المطربة شذى صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب.

خالد علامة

نشر خالد علامة نجل المطرب اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهر فيها رفقة الفنان عمرو دياب.