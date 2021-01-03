اعتقال ملكة جمال بريطانيا زارا هولاند لخرقها إجراءات كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 يناير 2021 01:37 صباحاً - شئنا أم أبينا،فإن السبب في زيادة عدد الإصابات ببعض الدول هي استهتار الكثير من المصابين بفيروس كورونا بالإجراءات الإحترازية الضرورية لحماية الآخرين من العدوى،وملكة جمال بريطانيا زارا هولاند اعتقلت في بربادوس لعدم تقيدها بالإجراءات وخرقها لها بلامبالاة .

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ،أوقفت سلطات بربادوس ملكة جمال بريطانيا السابقة زارا هولاند ،البالغة من العمر "25 عاماً" بعد محاولتها العودة إلى بريطانيا مع صديقها إليوت لوف،البالغ من العمر "30 عاماً" رغم ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".



خرقت إجراءات فيروس كورونا وحاولت الفرار مع صديقها للمطار

وقبل الإعتقال كان قد تم إخضاع زارا هولاند،وصديقها أليوت لوف لاختبار فيروس كورونا عند وصولهما أراضي الجزيرة حسب الإجراءات المتبعة لدى استقبال السياح ،وبعد حصولهما على النتيجة التي جاءت إيجابية لدى إليوت لوف ،حصل الثنائي زارا هولاند وإليوت لوف على أساور حمراء ،في إشارة معروفة تكشف إصابتهما بفيروس كورونا ،لكنهما قطعاها ،وحاولا الفرار إلى المطار في سيارة أجرة.

وعثر أحد العاملين في منتجع Sugar Bay التي تبلغ الإقامة لليلة فيه 300 جنيه استرليني على الأساور واستدعى الشرطة ،وبعد محاولة الوصول لهولاند وصديقها، كانا قد وصلا إلى المطار، وتردد أن الزوجين محتجزان منذ ليلة أمس في الجناح المخصص للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى سانت لوسي شمال باربادوس.

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زارا هولاند



السماح لزارا هولاند بالعودة للفندق

وقال متحدث باسم شرطة بربادوس: "تم إطلاق سراح زارا هولاند من المستشفى للذهاب إلى الفندق الخاص المقيمة فيه،بينما يظل صديقها إليوت لوف المصاب بفيروس كورونا في العزل الصحي بالمستشفى".

ومن المقرر أن تواجه هولاند وصديقها تهمًا جنائية، بما في ذلك تعريض حياة الآخرين للخطر وغرامة قدرها 18000 جنيه إسترليني لكل منهما والسجن لمدة 12 شهرا لانتهاك القواعد.

وكانت زارا هولاند قد تم تجريدها من لقب ملكة جمال بريطانيا العظمى بعد القيام بأفعال فاضحة مع صديقها خلال برنامج تلفزيون واقعي على الهواء مباشرة.

يشار إلى أن زارا هولاند وصديقها أليوت لوف منذ بداية علاقتهما عام 2016 يفضلان قضاء إجازاتهما في جزيرة بربادوس،وأمضيا عطلات كثيرة فيها ،لكن عطلتهما في بداية عام 2021 لم تكن بداية عام مثالية لهما الإثنين على ما يبدو لعدم احترامهما الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتعريض حياة الآخرين للعدوى والخطر بفرارهما للمطار.