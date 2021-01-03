إيناس شيحة في أحدث جلسة تصوير بفستان أسود مثير

خضعت الفنانة إيناس شيحة، لجلسة تصوير جديدة، احتفالاً بالعام الجديد 2021، مرتدية فستاناً أسود مكشوفًا ومثيرًا.

وكانت "إيناس"، قد أثارت حالة من الجدل الكبير بعد ظهورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الدولي في دورته الـ42، لتنال خلاله لقب صاحبة أجرأ فستان بالمهرجان.

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يذكر أن الفنانة إيناس شيحة، تنتظر عرض

مسلسلها الدرامي الجديد، والذي يحمل إسم "بأثر رجعي"، من بطولة: مي سليم، هاجر الشرنوبي، إيناس شيحة، توني ماهر، خالد محروس، محمد عز، محمد حسني، شمس، سعيد صديق، علاء زينهم، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف، ومن تأليف فتحي الجندي، وإخراج معتز حسام.