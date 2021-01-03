خضعت الفنانة إيناس شيحة، لجلسة تصوير جديدة، احتفالاً بالعام الجديد 2021، مرتدية فستاناً أسود مكشوفًا ومثيرًا.
وكانت "إيناس"، قد أثارت حالة من الجدل الكبير بعد ظهورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائيالدولي في دورته الـ42، لتنال خلاله لقب صاحبة أجرأ فستان بالمهرجان.
اقرأ .. عرض مسرحية "واحد تاني" على مسرح الطليعة
يذكر أن الفنانة إيناس شيحة، تنتظر عرضمسلسلها الدرامي الجديد، والذي يحمل إسم "بأثر رجعي"، من بطولة: مي سليم، هاجر الشرنوبي، إيناس شيحة، توني ماهر، خالد محروس، محمد عز، محمد حسني، شمس، سعيد صديق، علاء زينهم، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف، ومن تأليف فتحي الجندي، وإخراج معتز حسام.
كانت هذه تفاصيل خبر إيناس شيحة في أحدث جلسة تصوير بفستان أسود مثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.