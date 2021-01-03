خالد سامي في أول ظهور له بعد فترة طويلة من العلاج (فيديو)

تصدر خالد سامي تريند جوجل ومواقع التواصل المختلفة بعد أول ظهور له، حيث خضع لعملية زراعة كبد بعد أن تدهورت حالته الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وظهر الفنان خالد سامي في مقطع فيديو، وقال خلال الفيديو :" الحمد والشكر لله، ابتديت استرد صحتي وعافيتي، وسأكون بكامل الصحة والعافية عن قريب بعد فترة الاستجمام والنقاهة مع

زوجتي، وإن شاء الله نرجع نتقابل ونضحك ".

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الفنان السعودي #خالد_سامي يظهر في مقطع فيديو بعد العارض الصحي الذي مرّ به، وإجراء عملية زراعة كبد.



عبر: @fahdalabdullh — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 2, 2021

وكان الفنان خالد سامي، قد غادر قسم العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، بعد أن تحسنت صحته بشكل طفيف في أعقاب تدهور ناجم عن مرض تليف الكبد الذي يعاني منه منذ

قرابة عام ويستوجب عملية زراعة.

وواجه سامي مشاكل صحية منذ منتصف العام الماضي، دخل على إثرها المستشفى عدة مرات، فيما كان يستعد قبيل ظهور فيروس كورونا في المملكة السعودية والعالم للسفر إلى الصين لزراعة كلى.

جدير بالذكر أن، الفنان خالد سامي من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، وله حضور لافت في عدة أعمال بارزة، وأهم أعماله "طاش ما طاش"، شباب البومب"، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية المصرية.