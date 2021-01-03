تامر حسني يُغني “نسيانك صعب أكيد” لـ هاني شاكر والأخير يثني على أداء نجم الجيل

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن قدّم النجم المصري تامر حسني أغنية “نسيانك صعب أكيد” للفنان هاني شاكر في حفله ليلة رأس السنة، أثنى الأخير على أداء نجم الجيل للأغنية.

ونشر هاني شاكر المقطع المصوّر للأغنية بصوت تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك” وعلّق: “حبيبي واخويا الجميل تامر حسني احسنت جدا في غنوه نسيانك صعب اكيد ادائك رائع واحساسك اروع يا حبيبي”.

وكان تامر حسني قد طرح فيديو الأغنية بعد حفله في رأس السنة عبر قناته في موقع “يوتيوب”، وحصد الثناء على أدائه للأغنية بأسلوبه الخاص وإحساسه المرهف.

نفيد بالذكر أن أغنية “نسيانك صعب أكيد” صدرت في ألبوم “شاور” للفنان المصري هاني شاكر في بدايات عام 1991.