شكرا لقرائتكم خبر عن تربى على المعتقدات الإسلامية.. 8 معلومات لا تعرفها عن الراحل MF DOOM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدم وفاة مغنى الراب والمنتج الأسطورى الشهير "MF DOOM" عن عمر يناهز الـ 49 عامًا الكثير من عشاق الموسيقى والغناء حول العالم، ولم يكشف حتى الآن عن خبر وفاته، فقد استطاع MF DOOM أن يضع بصمة من ذهب فى عالم صناعة الموسيقى خلال السنوات الماضية، اليوم نستعرض 8 معلومات قد لا تعرفهم عن نجم الراب الراحل . اسمه الحقيقى دانيال دميل ولد فى 9 يناير 1971 فى لندن بدء عشق الـ d.j منذ الصغر، وكان من محبى الكتب المصورة " comic books " وتجميعها تمت تنشئته على التربية الإسلامية على والدته بدأ مسيرته الفنية عام 1988 والتى استمرت حتى 2020 كانت نظرة دميل للعالم مستوحاة من المعتقدات الدينية الإسلامية والنزعة الأفريقية التى يتبناها المسلمون الأمريكيون من أصل أفريقي من أصعب الفترات التى عاشها كانت بسبب وفاة ابنه فى ديسمبر 2017 بالرغم من وفاته فى 31 أكتوبر إلا أن زوجته أعلنت الخبر خلال الساعات القليلة الماضية

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