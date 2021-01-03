شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السلام عازف الأورج: هاني مهنا مثلى الأعلى ومحمود الليثى إنسان جدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عازف الأورج الشهير عبد السلام، إن محمود الليثى من أجدع الناس اللى ممكن تقابلها، ومثلى الأعلى فى عزف الأورج الأستاذ هانى مهنى، وأنا محدش علمنى الأورج.

ومن جانبه قال نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى: عبد السلام زى ابنى بالظبط، وأنا أثق فى المزيكا التى يصنعها ثقة عمياء؛ لأنه موهوب بالفطرة.

وقام عبد السلام بعمل فقرة جديدة ومختلفة، وقام لأول مرة بالعزف على الطبلة وسط دهشة الجميع.





وقال محمود الليثى، إن حمو بيكا محبوب من الناس وربنا يديم عليه حب الناس وعبد الباسط حمودة وحش الأغنية الشعبية، وعمر كمال ابنى، وأنا توقعت له النجاح، وسعد الصغير الأغنية الشعبية دى ملعبه ودايما بيفرح الناس وصانع البهجة.

وطلب الإعلامى عمرو الليثى من المطرب الشعبى محمود الليثى، تقليد أربعة مطربين من خلال أغنية تتر مسلسل "المال والبنون"، فقام بتقليد حكيم وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة وشعبان عبد الرحيم، وأشعل استوديو واحد من الناس برفقة عارف الأورج الشهير عبد السلام.





وكان المطربان الشعبيان محمود الليثى وأحمد شيبة قد احتفلا مؤخرا بطرح أغنيتهما الجديدة "حملونى"، والتى يشاركهما فى غنائها أيضا المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة ضمن أحداث فيلم "صابر وراضى" للفنان أحمد آدم، بغنائهما لمقطع منها أثناء تواجدهما سويا، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، ومهندس صوت أحمد جودة.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.