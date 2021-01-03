شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى لـ"كلمة أخيرة": الاختيار 2 يتناول قصص شهداء من الداخلية من 2013 لـ2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج بيتر ميمى، إن مسلسل "الاختيار 2" المنتظر عرضه فى رمضان المقبل، سيتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020.

أضاف ميمي، فى تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن المسلسل سيكون تحت عنوان "حتى لا ننسى"، معربا عن سعادته بالعمل مع شركة "Synergy" قائلا: "تقدم أعمال خارجة تماما عن فكرة المكسب والخسارة.. ولكن نتحدث عن مشروع وطني وقومي للتوعية خاصة للأجيال القادمة".

وأشار إلى أن الإنتاج الحالى للأعمال الرمضانية المقبلة من إنتاج "سينرجي" ضخم جدا وأكبر من العام الماضى، متابعا: "من الجيد للغاية أن يشترك كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار فى مسلسل الاختيار 2، وسنحكى عن شخصيات حقيقية وبالفيديوهات والصور كما حدث فى الاختيار فى رمضان الماضى وسيكون هناك ضيوف شرف كثيرون".

وأعلنت شركة سينرجى عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحاً كبيراً للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وتناول مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى كتبه باهر دويدار وإخرجه بيتر ميمى، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.