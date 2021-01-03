شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: زوجتى أراها دائما جميلة وهى شخصية تحب الدوغرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أكرم حسنى أثناء إستضافته فى برنامج السيرة التى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC، إيناس أختى كانت دائمة جدعة معى، وكانت تعرف أننى أريد الزواج، فأحضرت لى الكثير من صديقاتها كى أختار عروسة منهن، ولكن لم يحدث نصيب، ورأيت زوجتى لميس فى هايبر ماركت، وبمجرد رؤيتى لها أرسلت أختى تسأل والدتها إذا كانت مخطوبة أم لا، وبمجرد أن عرفت أنها ليست كذلك ذهبت لوالدتها فى الحال، وطلبت رقمها لأتقدم لخطبة ابنتها.

وأضاف أكرم حسنى، فى اليوم التالى عندما اتصلت بوالدتها قالت لى هل أنت جاد، فقد اعتقدت أنك مجنون، فأكدت لها جديتى، وطلبت تحديد موعد لمقابلة لميس، وكان من المفترض أن أقابلها هى وأختها وحدثت مفارقة فى ذلك اليوم، حيث ذهبت المكان المحدد قبلها بربع ساعة ولم تأت لميس فى الموعد، بل تأخرت ما يقرب من نصف ساعة فاتصلت بها لتكن المفاجأة أنها ذهبت لفرع آخر من المكان، فذهبت إليها، وكان انطباعى الأول لها الشكل الجميل.

وتابع: أعتقد أن ما لفت نظر لميس زوجتى لى هى الطريقة التى تقدمت لها بها فهى شخصية تحب الدوغرى، وأنا أراها دائما جميلة على الرغم من مرور خمسة عشر عام على زواجنا وجمال الروح والطباع أهم من جمال الشكل.

من ناحية أخرى، يشارك النجم أكرم حسنى فى فيلم "العميل صفر"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسنى بطل الفيلم شخصية عميل، يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية‪.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحًا كبيراً‪.

ويعود بذلك المخرج محمد سامى للسينما مجددًا بعد غياب دام لـ 3 سنوات، بفيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسنى، وذلك بعد غياب منذ أن قدم آخر أفلامه "تصبح على خير"، مع النجم تامر حسنى، وشارك فى بطولته مى عمر، نور اللبنانية، درة، محمود البزاوى، وخاض من خلاله تجربة التأليف السينمائية.