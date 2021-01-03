شكرا لقرائتكم خبر عن أمال رمزى: مرعوبة من كورونا ومتفائلة بالعام الجديد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة آمال رمزى، إنها لم ترى الإعلامية أيمان الحصرى من وقت حفل زفافها، حيث أنها كانت من ضمن الحضور، مشيرة إلى أنها قامت بعمل بروفات لمدة سبعة أشهر لعرض مسرحى وتم عرضه على مسرح البالون .

وتابعت الفنانة آمال رمزى أنها خلال العام الماضى شاركت فى فيلم بعنوان "شارع الصحافة"، وكان هذا العمل مكرما في تونس ولكنها لم تذهب لانشغالها في عمل بروفات لعرض مسرحى، مؤكدة أنها تلهث دائما وراء الأعمال الوطنية، ومتفائلة بعام 2021 .

وواصلت الفنانه آمال رمزى قائلة إنها تشعر بالخوف والرعب من هذا الوباء اللعين موجه نصائح للمواطنين بالابتعاد عن الأفعال التي من الممكن أن ينتقل هذا الفيروس من خلالها والالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى، ومن اهم الأعمال إليها هو فيلم "التوت والنبوت " و"البعض يذهب للمأذون مرتين"، وغيرها من الأعمال الفنية.