شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة ناعية وحيد حامد: كان زى ضميرى.. ومحظوظ اللى قدر يتكلم معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة لبلبة إن صداقتها بالكاتب الراحل وحيد حامد صداقة كبيرة عمرها 30 سنة هو كان زى ضميرى وكان بيقولى أوعى تعملى دور انتى مش حباه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: هو شكل وجدان ملايين من الناس بأعمال الجمهور كان بيستمتع بيها الناس ما كانتش بتفكر مين النجم الموجود لما تقرا اسم المؤلف وحيد حامد لأنهم عارفين أنهم هيشوفوا عمل محترم، هو محترم وما كنتش ببقى عاوزة السيناريو يخلص، وكان محظوظ اللى يقدر يقعد معاه ويكلم معاه ويتعلم منه.

وتابعت: أخر مرة لما شوفناه انا أتأثرت قوى حسيت اننا بنودعه سمعت نفسه تعبان وبقيت خايفة عليه، كنت عارفة أن كان تعبان، لكن هو لآخر لحظة كان بيكتب، كان بيكتب فيلم وكان بيكتب مسلسل الجماعة، جواه حب واحترام لجمهوره، مش قادرة أصدق إنه راح، وقبل ما اروح المهرجان قالى انا عاوز أتكلم معاكى ومش عارفة هو كان عاوزنى فيه وأخدنا ميعاد الثلاثاء وقالى انا تعبان واعتذر، قولتله إنى عندى المهرجان وبعد تكريمه اتصل بيا وقالى انتى متأثرة ليه أنا بشكرك لأنى حسيت انتى بتحبينى قد ايه، احنا فقدان كاتب عظيم لايمكن أن يتكرر.