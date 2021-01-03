شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان يحتفل ببداية 2021 بالسباحة فى المياه الباردة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدا النجم الأسترالى هيو جاكمان فى غاية الجنون مؤخراً أثناء احتفاله بالعام الجديد 2021، حيث ظهر وهو يخلع ملابسه ويركض بسرعة إلى البحر مثلما ذكر موقع الديلى ميل خلال تقرير ذكر فيه أن نجم هوليود نزل فى المياه رغم البرودة الشديدة من أجل التقاط فيديو وهو يهنئ متابعيه وجمهوره بالعام الجديد 2021 أثناء تواجده مع زوجته فى مدينة هامبتونز.

هيو جاكمان

من ناحية أخرى سبق واحتفل الممثل العالمى هيو جاكمان بالذكرى الـ 65 لميلاد زوجته ديبورا لى فورنيس، نهاية العام الماضى، حيث شارك الممثل الأسترالى جمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بزوجته خلال الاحتفال بعيد ميلادها، موجها لها رسالة رومانسية فى هذه المناسبة العائلية، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين معجبيه.

وهنأ النجم البالغ من العمر 52 عاما، زوجته عبر إنستجرام قائلا: "عيد ميلاد سعيد لزوجتى الرائعة. تلهمنى كل يوم شجاعتك وذكاؤك وحنكتك وولاؤك وإبداعك وبهجتك للحياة وعفويتك. أحبك أكثر بكثير مما يمكن أن ينقله أى تعبير".

وظهر المخرج الأسترالى فى الصورة وهو يطفئ الشموع مع زوجته أثناء الاحتفال بعيد الميلاد، ويشار إلى أن هيو وديبورا لى متزوجان منذ عام 1996.

هيو جاكمان واحد من أهم نجوم هوليوود وأعلاهم أجراً بسبب جماهيريته الكبيرة حول العالم، حيث تمكن من لعب كل الأدوار الممكنة بمجموعة من أهم الأعمال السينمائية، ما بين الخيال العلمى إلى الأكشن والدراما وغيرها، وفى وقت سابق من الشهر الجارى، أخذ استراحة من العمل من أجل نزهة مع زوجته الذى يرتبط بها منذ عام 1996.

جاكمان الذى يصغر زوجته ديبورا لى بنحو 12 عاماً ظهر بصحبتها ومعهما كلبيهما أثناء سيرهما فى شوارع مدينة نيويورك، حيث ارتديا جواكت ثقيلة للغاية للحماية من برودة الطقس، بالإضافة إلى التزامهما بقواعد الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا حينما ارتدا الكمامات.

واحتفل جاكمان، الشهر الماضى، بعيد ميلاده الـ52 فى مدينة نيويورك الأمريكية، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مقطع فيديو فى أحد المطاعم وهو يحتفل بعيد ميلاده.