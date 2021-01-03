شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون تبدأ 2021 برحلة على يخت فخم.. تعرف على صناع إطلالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية باريس هيلتون أن تبدأ عام 2021 بإجازة قصيرة ممتعة وفخمة فى نفس الوقت، قضتها النجمة والدى جى الشهيرة مع صديقها.

وكشفت باريس هيلتون البالغة من العمر (39 سنة) من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 13.8 مليون شخص عن عدد من الصور لإجازتها التى قضتها مع صديقها كارتر ريوم على متن أحد اليخوت الفاخرة بالبحر الكاريبى، حيث قضوا معا ليلة رأس السنة الجديدة، وهى الصور التى حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قِبَل مرتادى صفحتها.

واختارت باريس هيلتون التى تعد واحدة من أهم أيقونات الموضة والجمال فى العالم، أن تظهر بإطلالة كلاسيكية مميزة ، فاختارت أن ترتدى "مايوه" بكينى ذا تصميم مثير باللونين الأحمر والأبيض حمل توقيع "Montce"، ووصل سعره إلى 109 جنيهات إسترلينية، كما حملت باريس حقيبة يد من أهم وأبرز تصميمات دار أزياء "Christian Dior".

وفضلت باريس هيلتون أن تصفف شعرها تصفيفه شعر بسيطة من "ضفائر"، ونظارة شمس "cat-eye sunglasses" باللون الأبيض.



النجمة باريس هيلتون (1)



النجمة باريس هيلتون (3)



باريس هيلتون (2)