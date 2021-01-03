شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى: أحب الغناء الطربى وأعشق العندليب وأم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى، إنه يحب الغناء الطربى القديم، ويحب نجوم الغناء القديم كلهم.

وأضاف الليثى، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى، ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنا بنبهر لما بشوف جمهور البهوات والهوانم فى حفلات الست أم كلثوم والأستاذ عبد الحليم.

وقدم الليثى خلال الحلقة ميكس من أغنية مغرور وسواح لعبد الحليم حافظ.

وتابع الليثى: كنا بنغنى الميكسات دى فى الشارع للناس، وكانوا بيعجبوا بيها جدا؛ لأن الجيل الجديد معندوش صبر يسمع الجمل الموسيقية لعبد الحليم والست.

وأضاف عبد السلام عازف الأورج الشهير، أن التلحين الآن سهل جدا، التكنولوجيا سهّلت كل حاجة غير ألحان زمان.

وكان المطربان الشعبيان محمود الليثى وأحمد شيبة قد احتفلا مؤخرا بطرح أغنيتهما الجديدة "حملونى"، والتى يشاركهما فى غنائها أيضا المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة، ضمن أحداث فيلم "صابر وراضى" للفنان أحمد آدم، بغنائهما لمقطع منها أثناء تواجدهما سويا، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، ومهندس صوت أحمد جودة.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.