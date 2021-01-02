شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج يسرى نصرالله: أعانى من اشتباه الإصابة بكورونا..ووحيد حامد كان صوت الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج يسرى نصرالله خلال استضافته في برنامج "المساء مع قصواء"، عن وجود اشتباه بإصابته بفيروس كورونا، معربا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية"Ten"، عن خالص تعازيه للوسط الفني والمثقفين والمصرين والعرب أجمع في وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، والذي رحل صباح اليوم عن عمر ناهز 76 عاما.

وقال إن وحيد حامد صاحب شخصية قوية وحازمة، وبعد التعاون بينهما في مسرحية "احكي يا شهرزاد" تأكد من أن وحيد حامد شخص حر وحريص داما على حريته، ومواجهة الواقع الصعب للبحث عن الحرية.

وأشار إلى أن وحيد حامد عاش لفترة طويلة كغيره من المثقفين الذين يشعرون وأنهم صوت الشعب الذى يقع على عاتقهم نقل صوت عامة الشعب للحكام، ويحاول أن ينصح الجميع بأعماله الفنية وكتاباته المتميزة والراقية.

وأوضح أن أفلام وحيد حامد تشهد بموهبته المتنوعة والمتفردة، لما حملته من جرأة وشجاعة لكونها كانت خالية من "الجعجعة" متابعا: "أنا اتشرفت بالعمل مع وحيد حامد".