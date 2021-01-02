شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبد الله تطرح أحدث أغانيها "كنت بكدب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة آية عبد الله نجمة برنامج "صوت الحياة" أغانيها الجديدة، والتى تحمل اسم "كنت بكدب" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات ناصر الجيل وألحان أشرف بازيد، وتوزيع عمر إسماعيل، مهندس صوت محمد إسماعيل. ويقول مطلع الأغنية: أنا كنت بكدب لما قلت خلاص نسيته وحياتى أحسن لما هو ماكنش فيها وأضحك وأقول أنا عمرى بعده أنا ابتديته وحبى ليه حاجة تافهة قلبى خلاص نسيها داريت عن الناس مشاعرى وقلت نسيت وبقيت ما بقولش إنى فى يوم حنيت ويا ريت سمعته قبل ما كنت مشيت صعبت عليا آية عبد الله ممثلة ومطربة دخلت أعماق الفن فى الرابعة من عمرها عن طريق دار الأوبرا المصرية بفرقة المايسترو سليم سحاب، وأبدعت فى أغانى كوكب الشرق أم كلثوم، كما كانت أيضا بارعة مع فريق كنوز للموسيقى العربية للمطرب محمود درويش، وحققت آية عبد الله المركز الثالث، فى مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا لعام 2011.

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