شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية تنعى وحيد حامد: شكرا على مساهماتك فى فن وثقافة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت السفارة الأمريكية بالقاهرة، الكاتب الكبير والمؤلف وحيد حامد الذى توفى اليوم بعد صراع مع المرض، حيث قدم الكثير من الأعمال الفنية الخالدة.

وكتبت السفارة الأمريكية، عبر حسابها بموقع تويتر: "نذكر المرحوم العظيم وحيد حامد، شكرًا لك على مساهماتك في فن وثقافة مصر، وعلى مجهودك في محاربة التطرف، سعدنا برؤية تكريمك في مهرجان القاهرة السينمائي قبل أسابيع قليلة، الله يرحمه".



السفارة الأمريكية فى القاهرة

كان تلقى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الشهر الماضى تكريمًا، بمهرجان القاهرة في دورته الـ42، وفى ندوته التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان وحضرها عدد كبير من نجوم الفن يسرا، وليلى علوى وإلهام شاهين وأشرف عبد الباقي، وجميلة عوض، وتامر حبيب والإعلامية مني الشاذلي، والمخرج محمد العدل، السيناريست تامر حبيب، وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة.

وخلال الندوة كشف وحيد حامد عن المخرج الوحيد الذى يخاف منه وهو نجله المخرج مروان على الرغم من عمله مع عدد كبير من المخرجين، قائلا: "علاقتي بمروان، علاقة أب أولًا، ثم مخرج ثانيًا، اشتغلت مع مخرجين كتير، بس بخاف منه هو، وأنا بستشيره دايما، لكن لا يمكن اقترب من عمل من أعماله" .

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.