عاجل.. فيديو كليب جديد للفنانة شذى حسون

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة العراقية شذى حسون أغنيتها الجديدة “عاجل” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى والقناة الرسمية لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” بموقع “يوتيوتب”، وذلك بالتزامن مع الاحتفالا بالعام الجديد.

أغنية “عاجل” من كلمات سامر عطاالله ومن ألحان كرار شريف، وصوّرتها على طريقة الفيديو كليب مع مصور المشاهير ذبيان سعد.

ولاقت الأغنية رواجًا ملحوظًا فور طرحها، فتلقت شذى حسون عنها العديد من التعليقات عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت شذى حسون قد خضعت في الشهور الأخيرة من العام 2020، لعملية جراحية، وعادت بعدها لاستئناف نشاطها الفني.